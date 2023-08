Wall Street positiva, sotto pressione i bancari dopo mossa S&P

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni industriali

beni di consumo secondari

Salesforce

Microsoft

Intel

Apple

Johnson & Johnson

Nike

Home Depot

Goldman Sachs

Palo Alto Networks

Moderna

Nvidia

Tesla Motors

Align Technology

Sirius XM Radio

DexCom

Atlassian

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che cercano di mettersi alle spalle le settimane negative precedenti, con l'attenzione concentrata sul simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole.Gli addetti ai lavori cercheranno di capire dal discorso del, previsto per venerdì 25 agosto, se le attuali aspettative di politica monetaria siano giustificate. Dai verbali dell'ultima riunione della Fed è emerso che la Banca centrale statunitense potrebbe continuare ad alzare i tassi d'interesse, davanti ad un'inflazione che resta a livelli inaccettabili.Sul fronte societario, sotto pressione il settore bancario dopo che S&P Global ha tagliato il rating e rivisto al ribasso l'outlook di diverse banche statunitensi, pochi giorni dopo una decisione simile presa da Moody's, mettendo in guardia dai rischi su liquidità e profittabilità.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,09% mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.413 punti. In moderato rialzo il(+0,34%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,32%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,62%),(+0,55%) e(+0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,05%),(+1,71%),(+1,19%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Senza slancio, che negozia con un -1,86%.è stabile, riportando un moderato -1,01%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,84%),(+9,31%),(+8,47%) e(+7,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Calo deciso per, che segna un -2%.Tentenna, che cede l'1,29%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%.