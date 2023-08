Officine Mak, esercizio 2022 in forte crescita: fatturato +50%

(Teleborsa) -, società specializzata in rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse, annuncia. Il Gruppo, che comprende Officine Mak, Be.co. commerciale Italia, Paullo Investimenti, Paullo Center e Tailor Made s.r.l, ha chiuso l’anno con undi euro, inrispetto ai 54,7 milioni del 2021.ha raggiunto gli 8,6 milioni, registrando unarispetto al 2021, mentre la marginalità è cresciuta al 10,5% rispetto al 10,1% registrato nel 2021., in crescita del 15% rispetto ai 4,5 milioni del 2021., Officine Mak ha acquisito oltree ha in pipeline ladi aree abbandonate o dismesse in tutta la Lombardia entro il 2025. Tra i progetti in corso che anche l'ex area Galbani a Melzo (90mila mq), l’area da bonificare della Ceruti di Bollate (40mila mq) e l'ex fabbrica Torriani a Cologno Monzese dove sono già previsti 220 appartamenti.!Nel 2022 abbiamo realizzato importanti risultati grazie ai progetti sviluppati e messi in campo a partire dallo scorso anno", ha spiegato, Amministratore Delegato di Officine Mak, aggiungendo "il Gruppo ha raggiunto dimensioni importanti e si posiziona tra i leader del settore edilizio, in particolare nella riqualificazione di ex aree industriali dismesse. Stiamo continuando a lavorare in questa ottica, ponendo le basi per una crescita sostenibile anche nel prossimo futuro"., le aspettative del gruppo sono diattesi superiori ai".