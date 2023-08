Terremoto 2016, da CDP 3,2 miliardi euro per ricostruzione zone del Centro Italia

(Teleborsa) - Cresce l'impegno dia favore del rilancio e della sicurezza dei territori dicon l'obiettivo di continuare a sostenere imprese e famiglie nella ricostruzione delle abitazioni e delle aziende che hanno subito grandi danni dalcon durata massima di 25 anni, sono destinati aUn terremoto che ha provocato danni importanti anche al patrimonio storico del PaeseDall'inizio dell'emergenza nel 2017 fino a luglio 2023,ha perfezionato erogazioni per un importo complessivo pari a, con un andamento: nel primo semestre del 2023, infatti, CDP ha concesso finanziamenti per un importo pari a circa 611 milioni, in crescita del 22% su base annua. Risultati che sono stati realizzati anche grazie alla positiva sinergia operativa tra la Struttura commissariale e CDP.Il mese di "luglio ha rappresentato nella storia il mese con le erogazioni più importanti pari a 130 milioni di euro", spiega, Responsabile Istituzioni Finanziarie di CDP, sottolineando l’accelerazione e i benefici di un’inziativa "che coinvolge il sistema delle banche del territorio e consente ai cittadini di non sostenere i costi della ricostruzione che rimangono a carico dello Stato con un meccanismo virtuoso che diluisce nel tempo gli oneri di rimborso dei finanziamenti". E aggiunge: "Siamo molto orgogliosi di aver sostenuto questo processo di ricostruzione che solo in questi territori ha supportato quasi 20mila famiglie e quasi 3mila imprese e ovviamente è una dimostrazione concreta di come possiamo essere utili a supporto del territorio, delle esigenze medie imprese e della necessità di restituire a questi luoghi la centralità e l'importanza che avevano prima del dei drammatici eventi del 2016"."La ricostruzione entra nel vivo. Solo nel mese di luglio, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, – sottolinea– abbiamo liquidato più di 131 milioni alle imprese che ogni giorno lavorano nei cantieri del sisma. Un dato che si accoppia a un'altra indicazione, molto favorevole, che ci viene invece da ciò che è successo nel primo semestre del 2023: più 20% di risorse trasferite alle imprese che, chiusi cantieri, si dedicheranno ancora alle attività necessarie – perché ancora c'è molto da fare – per consentire ad altre 30mila persone di rientrare nelle loro case.