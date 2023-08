Wall Street cauta guarda a Jackson Hole

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove con cautela la borsa di Wall Street, in vista dell'apertura delcon il numero uno della banca centrale americana,, che parlerà, venerdì 25 agosto. Molti analisti si aspettano che rafforzi il messaggio che le decisioni della Fed continueranno a dipendere dai dati.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,68% a 34.521 punti; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,27% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.443 punti. Su di giri il(+1,88%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,49%),(+2,17%) e(+1,04%).Tra i(+3,95%),(+2,71%),(+2,27%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+4,75%),(+4,63%),(+3,90%) e(+3,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.