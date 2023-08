Banca Sella rinnova incarico a Equita

(Teleborsa) -ed, in data 22 luglio 2019, avevano sottoscritto un contratto in cui Banca Sella Holding conferiva in via esclusiva ad Equita l’incarico per lo svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse da Banca Sella trattate sul segmento “order driven azionario” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel SIM.Tale contratto - si legge in una nota - con scadenza 19 ottobre 2023, viene tacitamente rinnovato per un periodo di tempo pari a 6 mesi.