ENGIE acquista società stoccaggio batterie statunitense Broad Reach Power

ENGIE,

(Teleborsa) -società energetica quitata alla Borsa di Parigi, annuncia un, società taxana, con sede a Huston, specializzata nello stoccaggio di batterie. La transazione, che sarà conclusadell'anno, è stata conclusa con iLa transazione riguardadi assetdi asset, con un commissioning previsto entro la fine del 2024, 1,7 GW di progetti in fase avanzata e unain fase iniziale. I progetti si trovano indegli Stati Uniti.L'acquisizione sosterràa livello globale. Rafforzerà inoltre la posizione di ENGIE come leader nella transizione energetica negli Stati Uniti, dove il gruppo detiene già posizioni significative attraverso le sue attività rinnovabili (5GW operativi a fine 2022), di accumulo batterie e relativa piattaforma di gestione dell’energia.PerAmministratore Delegato di ENGIE, "questa acquisizione è pienamente in linea con la strategia di ENGIE: contribuirà allo sviluppo di un sistema energetico a basse emissioni di carbonio, accessibile e resiliente dove gli asset flessibili svolgeranno un ruolo fondamentale insieme alle energie rinnovabili”.