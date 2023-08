Wall Street in stand-by tra trimestrali e attesa per Jackson Hole

Nvidia

(Teleborsa) -, mentre gli investitori valutano ie quelli misti di altre multinazionali statunitensi, mentre si preparano per. Gli operatori attendono infatti indizi sul futuro percorso dei tassi di interesse statunitensi da parte del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che venerdì terrà un discorso al vertice annuale delle banche centrali a Jackson Hole, nel Wyoming.Sul fronte dei sono scese più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, sono diminuiti più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di luglio 2023 ed è migliorato l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) a luglio., il, ha riportato un utile per azione rettificato del secondo trimestre che è aumentato di oltre cinque volte (+429%) a 2,70 dollari e ricavi che sono più che raddoppiati (+101%) a 13,5 miliardi di dollari, battendo le attese degli analisti.Tra le altreha rivisto le previsioni per l'intero anno dopo un trimestre con l'utile in netto calo;ha aumentato la guidance annuale grazie alla continua forza delle attività internazionali;ha registrato ricavi e utili in crescita nel secondo trimestre.Sul fronte dell', la società di private equity Roark Capital ha annunciato l'acquisizione della catena di fast foodin un deal che - secondo rumors - varrebbe 9 miliardi di dollari, mentre i concorrenti del fast fashionhanno annunciato un'operazione per unire le forze.Per quanto riguarda lebeneficia dell'upgrade di Goldman Sachs a Buy da Neutral,soffre il downgrade di Morgan Stanley a Equal weight da Overweight,è interessato dall'avvio di copertura di Goldman Sachs con Buy.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.487 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.447 punti. In moderato rialzo il(+0,34%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,3%).