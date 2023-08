Waystar deposita documenti in via confidenziale per IPO a Wall Street

(Teleborsa) -, azienda di tecnologia per i pagamenti sanitari, ha annunciato che la sua società madre, Waystar Holding Corp., haalla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un'offerta pubblica iniziale () negli Stati Uniti.Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. Waystar prevede di utilizzare i proventi dell'offerta per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso del debito. L'offerta pubblica iniziale èe ad altre condizioni e avverrà solo dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, si legge in una nota.L'annuncio arriva pochi giorni dopo che Reuters ha scritto che l'azienda si è rivolta alle banche per un'IPO che potrebbe valutarladi dollari, debito incluso.