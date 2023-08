Codici a Ivass: "Chiarezza e trasparenza sul passaggio da Eurovita a Cronos"

(Teleborsa) - In merito al caso Eurovita – la compagnia assicurativa finita sotto tutela grazie ad un accordo di settore fra banche ed assicurazioni – lrichiama l'attenzione di. In una lettera all'Istituto l'associazione avanzacon la finalità di fare chiarezza sul passaggio alla newco "per tutelare i risparmiatori". "L'associazione Codici – si legge in una nota – sta seguendo e rappresentando numerosi consumatori che hanno stipulato contratti con Eurovita e stanno manifestando una crescente preoccupazione per la scarsa trasparenza verso le soluzioni adottate da autorità ed istituti privati. Nasce proprio da questi timori la lettera ad Ivass con cui si chiedono una serie di chiarimenti".