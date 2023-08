Ulta Beauty aumenta guidance annuale su solida domanda

Ulta Beauty

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di prodotti di bellezza degli Stati Uniti, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2023) conaumentate del 10,1% a 2,5 miliardi di dollari, rispetto ai 2,3 miliardi di dollari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, principalmente a causa dell'aumento delle vendite comparabili, della forte performance dei nuovi negozi e della crescita di altri ricavi.L'è aumentato a 300,1 milioni di dollari rispetto a 295,7 milioni di dollari. L'è aumentato del 5,6% a 6,02 dollari rispetto a 5,70 dollari."La categoria della bellezza ha continuato a registrare una crescita sana, poiché ie ampliano la loro definizione di bellezza - ha detto il- Il nostro modello di business collaudato, l’assortimento diversificato, il programma fedeltà migliore della categoria e team eccezionali ci hanno consentito di fornire risultati superiori alle aspettative per la prima metà dell'anno fiscale 2023 e resto fiducioso che riusciremo a soddisfare le nostre aspettative aggiornate per il resto dell'anno".Ulta Beautyricavi netti compresi tra 11,05 e 11,15 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 11,0-11,1 miliardi di dollari. Inoltre, si aspetta ora un utile annuale compreso tra 25,10 e 25,60 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di un utile compreso tra 24,70 e 25,40 dollari per azione.