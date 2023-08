Apple, rumors: nuovo iPad Pro nel 2024 per rilanciare vendite dei tablet

Apple

(Teleborsa) -sta lavorando su un, con l'obiettivo di, quello che genera il minor numero di entrate tra i principali segmenti dell'azienda di Cupertino. Lo scrive su Bloomberg Mark Gurman, sempre ben informato sulle novità in casa Apple. Il nuovo modello segnerà il primo importante aggiornamento del prodotto dal 2018.I prossimi modelli di iPad Pro - nome in codice J717, J718, J720 e J721 - passeranno al. Saranno anche i primi tablet Apple con, gli stessi tipi di schermi utilizzati sull'iPhone a partire dal modello X del 2017. Sono più nitidi e luminosi e riproducono i colori in modo più accurato.Inoltre, i nuovi modelli saranno disponibili nelle. Si tratta di una misura simile alla gamma esistente, mentre il modello più grande è attualmente da 12,9 pollici.Una importante novità sarà la: il nuovo accessorio farà sembrare l'iPad Pro ancora più simile a un laptop rispetto alla configurazione attuale e aggiungerà un trackpad più grande.