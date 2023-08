FNM, Intesa Sanpaolo conferma Buy e target price

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ribadendo anche ila "".Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2023 confermano che la ripresa della domanda di mobilità è in corso, con le Autostrade in linea con il 2019, mentre Ferrovie e TPL sono ancora inferiori del 10-15%. Il miglioramento sequenziale del margine di profitto, guidato dal MISE, suggeriscedell'intero esercizio nel secondo semestre.Secondo Intesa, il titolo continua a essere scambiato arispetto alla media del settore di 4,6x/3,7x. "Riteniamo che l'approvazione del Piano Economico Finanziario del MISE rappresenti un importante stimolo per il titolo, sbloccando il valore legato alla ripresa dell'inflazione (130 milioni di euro) nonché al deficit di traffico subito durante la pandemia (120 milioni di euro) per un valore cumulato di circa 500 milioni di euro", si legge nella ricerca.Inoltre, l'approvazione delproposto dal CdA durante l'ultima Assemblea generale ha "nell'approccio favorevole al mercato della società e migliora la visibilità sulla politica dei dividendi di FNM per il futuro", viene aggiunto.