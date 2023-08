Kimco acquisirà RPT Realty in operazione da 2 miliardi di dollari

Kimco Realty

RPT Realty

(Teleborsa) -, il più grande fondo di investimento immobiliare (REIT) quotato in borsa del Nord America e specializzato in centri commerciali all'aperto con punti vendita di generi alimentari e asset a uso misto, e, proprietario e gestore quotato in borsa di un portafoglio di negozi all'aperto situati nei principali mercati statunitensi, hannodefinitivo in base al quale RPT sarà acquisita da Kimco in un', compresa l'assunzione di debito e azioni privilegiate.Al momento della chiusura, Kimco prevede di avere unadi mercato azionaria pro-forma di circa 13 miliardi di dollari e untotale di circa 22 miliardi di dollari.Secondo i termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di RPT riceveranno 0,6049 azioni Kimco di nuova emissione per ciascuna azione RPT posseduta, per un corrispettivo totale di circa 11,34 dollari per azione RPT sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Kimco il 25 agosto 2023. Questo rappresenta un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di RPT il 25 agosto 2023. Alla chiusura, si prevede che gli azionisti di Kimco e gli azionisti di RPT"Questa transazione rappresenta un'altra entusiasmante opportunità per la nostra azienda di, accelerando al tempo stesso la nostra crescita con una valutazione interessante", ha affermato Conor Flynn, CEO di Kimco.