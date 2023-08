VNE, cinque nuovi contratti per valore complessivo di 540 mila euro

VNE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha firmatoper la fornitura di prodotti e servizi inerenti al settore del gaming per unIn particolare, per 253.500 euro fanno riferimento a un contratto ditipologia Logiko e Payboxx, per un numero paria 70 da consegnare entro fine anno, mentre la restante parte si riferisce a contratti diper 71 macchine della tipologia 2logiko/logiko, ricarica conto gioco e KingKo per un controvalore pari a 287.000 euro e con una durata media di circa 36 mesi."Nonostante il periodo estivo, il mercato delle macchine per i servizi è tornato a crescere con una forte propensione alla formula noleggio tutto incluso - ha commentato l'- Questa serie di contratti chiusi nel mese di agosto, su questa tipologia di prodotto, ci rende, stagione in cui storicamente la VNE riesce a concentrare su questo target di prodotto la maggior parte delle vendite".