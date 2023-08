Stabile la Borsa di New York in attesa di indicazioni da dati macro

Best Buy

(Teleborsa) -, che attendono, mentre si avvicina alla conclusione il mese di agosto, che è stato caratterizzato da un aumento della volatilità e da preoccupazioni riguardo allo scenario di crescita economica internazionale, ed è stato condizionato anche dai segnali di debolezza provenienti dalla Cina.Per quanto riguarda iodierni, i prezzi dell'immobiliare statunitense sono risultati in aumento nel mese di giugno, secondo l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, mentre sono arrivate indicazioni più contrastanti dall'indice S&P Case-Shiller.Sul fronte delleha rivisto la guidance annuale dopo un trimestre debole,ha registrato ricavi in calo nel secondo trimestre e previsto consegne in aumento nel trimestre in corso,ha segnalato utili trimestrali in calo per l'aumento degli accantonamenti.Tra gli altriha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'investitore attivista Elliot Investment Management, accettando di aggiungere quattro nuovi membri al suo consiglio e di condurre una "revisione strategica", mentre 3M Company ha accettato di pagare 6 miliardi di dollari per risolvere quasi 260.000 cause legali che la accusavano di aver venduto tappi per le orecchie da combattimento difettosi che hanno causato la perdita dell'udito a migliaia di militari statunitensi.Per quanto riguarda i titoli interessati dallebeneficia dell'upgrade da parte di UBS a buy da neutral,sono toccate da un ipgrade di Citi a buy, mentresoffre il fatto che JPMorgan l'ha rimossa dalla focus list statunitense.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.595 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.436 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,02%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,09%).