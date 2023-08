USA, indice case FHFA giugno +0,3% m/m +3,1% a/a

(Teleborsa) - Prezzi dell'in aumento nel mese di giugno 2023. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato unadopo il +0,7% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,2%.l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, èrispetto al +2,9% del mese precedente."I prezzi delle case negli Stati Uniti si sono apprezzati a un ritmo leggermente più alto nel secondo trimestre in un- ha affermato Anju Vajja, Principal Associate Director nella Division of Research and Statistics della FHFA - Mentre i prezzi in diversi stati occidentali hanno continuato a diminuire anno dopo anno, i prezzi delle case sono aumentati in tutti gli stati trimestre dopo trimestre".