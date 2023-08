Casino, Fitch taglia rating a Restricted Default

Casino Guichard-Perrachon

(Teleborsa) -ha declassato il Long-Term Foreign Currency Issuer Default Ratings (IDR) di, multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata,a seguito dellasulla cedola in scadenza il 15 luglio per le sue obbligazioni da 400 milioni di euro con scadenza 2026.La società è sottoposta ad una. Fitch è consapevole che il tribunale competente ha temporaneamente sospeso i pagamenti relativi a una serie di obblighi finanziari, inclusa la cedola di cui sopra.A settembre si terrà anchedurante la procedura di conciliazione. Fitch tratta tutti i mancati pagamenti delle cedole come un Restricted Default alla scadenza di qualsiasi periodo di grazia originale applicabile.