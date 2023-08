UE autorizza acquisizione di RNS Enerji da parte di TotalEnergies e RNS Holding

TotalEnergies

La Commissione europea ha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, approvato l'acquisizione della società turca RNS Enerji da parte della francese TotalEnergies e della turca RNS Holding. RNS Enerji è attiva nello sviluppo e nella vendita di centrali elettriche, nella produzione e vendita di elettricità nonché nella costruzione di stazioni di ricarica in Turchia. TotalEnergies è presente nel settore energetico, in particolare nell'industria del petrolio e del gas, nelle energie rinnovabili, nella produzione di energia elettrica e nelle attività a zero emissioni di carbonio. RNS Holding è attiva nei settori dell'edilizia, immobiliare, sanitario, energetico e petrolchimico. La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sul mercato. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata.