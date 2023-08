Country Garden, Moody's taglia rating a Ca con outlook negativo

Moody's

(Teleborsa) -ha declassato il corporate family rating (CFR) dia "" da "Caa1" e il suo senior unsecured rating a "C" da "Caa2". L'resta"I downgrade del rating con outlook negativo riflettono ladi Country Garden e l'accresciuto rischio di default, così come le probabili deboli prospettive di ripresa per gli obbligazionisti della società", afferma Kaven Tsang, vicepresidente senior di Moody's.Sebbene Country Garden abbia riportato 101 miliardi di RMB di liquidità senza restrizioni a giugno 2023, Moody's stima che la società non disponga di fonti di liquidità interne sufficienti peroffshore, dato l'indebolimento delle vendite e il considerevole debito in scadenza nei prossimi 12-18 mesi.Nello specifico, la società avrà circa 17 miliardi di RMB di obbligazionie circa 14 miliardi di RMB di obbligazioniin scadenza o che diventeranno puttable entro la fine del 2024.