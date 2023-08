eVISO, ricavi esercizio in crescita dell'8% e posizione cassa positiva

eVISO

(Teleborsa) -ha chiuso l’esercizio luglio 2022- giugno 2023 conrispetto ai 208 milioni dell'esercizio precedente. Il numero disi attesta a quotain soli 12 mesi rispetto a quota 201 mila, in linea con la strategia di focalizzarsi lato resellers sulle utenze prevalentemente di piccole dimensioni, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato confermata per fine 2023. Il numero di pratiche accessorie fornite ai clienti elettricità e gas ha raggiunto quota 48.500 unità, in aumento del 79% rispetto alle 27.000 pratiche dell’esercizio precedente.Il DNA tecnologico di eVISO, basato su un business model a piattaforma, ha dimostrato tutta la sua forza nel secondo semestre dell’esercizio appena concluso registrando una(cassa), con un recupero di 13 milioni di cassa in soli 6 mesi. Tale risultato - sottolinea la eVISO - assume un valore strategico di vantaggio competitivo rilevante quando letto in un contesto di mercato caratterizzato da elevati tassi di interesse e, per il segmento “energy and gas”, anche da elevati tassi di indebitamento."L’esercizio appena concluso – commenta, Amministratore Delegato di eVISO – ha registrato un secondo semestre estremamente frizzante con la generazione di 13 milioni di cassa. Con questo risultato eVISO ha invertito la dinamica finanziaria del semestre luglio-dicembre 2022 – segnata da costi energetici con picchi unici nella storia recente ed eventi legislativi avversi".