Italia, fatturato dei servizi in calo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che nell'indice destagionalizzato deldiminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente in Italia. Si tratta del primo calo dopo nove trimestri consecutivi di aumento. L'indice generale grezzo registra, invece, un aumento, in termini tendenziali, del 2,8%.Nel secondo trimestre 2023 si evidenzia unacongiunturale nei settori dei Servizi di informazione e comunicazione (+2,1%), le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,5%) e per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,2%).I settori del Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e delle Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese presentano entrambi una diminuzione dell'1,3%, mentre si registra unapiù contenuta per il Trasporto e magazzinaggio (-0,5%).Inquasi tutti ipresentano una crescita. L'aumento più consistente riguarda le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+16,3%). Incrementi si registrano anche nei Servizi di informazione e comunicazione (+6,5%), nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche (+5,7%), nelle Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+3,8%) e nel Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,2%). L’unica, peraltro lieve, variazione negativa si registra nel settore del Trasporto e magazzinaggio (-0,1%).