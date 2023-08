Victoria's Secret recupera perdite vigilia: deludono risultati trimestre

Victoria's Secret

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, che recupera oggi il 3,57%, dopo il tonfo di ieri sulla scia dei deludenti risultati trimestrali. La rinomata catena di lingerie ha chiuso il secondo trimestre con una perdita di 1,4 milioni di dollari, pari a 2 cent ad azione, mentre l'EPS adjusted è risultato pari a 24 cent ed ha deluso il consensus (27 cent). Per il trimestre in corso, invece, Victoria's Scret ha preventivato perdite fra 70 cent e 1 dollaro ad azione.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,22%, rispetto a +2,07% dell').Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17,33 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19,41. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 21,49.