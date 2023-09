OPA Kolinpharma, sell-out al 2,9%

Kolinpharma

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, risulta che al 1° settembre sono state portate in adesioni 3.800 azioni alla. Queste azioni sono pari ale allo 0,232% dell'intero capitale sociale.Il periodo di sell-out è iniziato il 28 agosto 2023 e(estremi inclusi e salvo proroga). Il pagamento del corrispettivo delle azioni che saranno portate in adesione alla procedura di sell-out durante il periodo, pari a 9,96 euro per azione, avverrà il 22 settembre 2023.