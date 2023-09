USA, Intesa: prosegue ribilanciamento del mercato del lavoro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Istatunitense rilasciati oggi dal Bureau of Labour Statistics "alla riunione di settembre". Lo affermano gli analisti della Direzione Studi e Ricerche diin una nota sul tema."Negli Stati Uniti la crescita occupazionale è rallentata anche ad agosto, consentendo di compiere; il tasso di disoccupazione resta molto basso, ma sale per l’aumento della partecipazione. La dinamica dei salari orari rallenta marginalmente. I dati dovrebbero favorire la sospensione dei rialzi Fed", scrive, responsabile analisi macroeconomica della Direzione Studi e Ricerche della banca.Scendendo più nei dettagli, la tendenza al rallentamento degli occupati dipendenti è continuata in agosto: laè pari a 187mila, superiore alle variazioni (ampiamente riviste al ribasso) di giugno (105mila) e luglio (157mila), ma coerente con una ulteriore frenata della media trimestrale a 150mila unità.Laè venuta però dal, balzato dal 3,5 al 3,8%. L'aumento riflette la crescita del tasso di partecipazione da 62,6 a 62,8%, con un travaso di popolazione alla forza lavoro che ha più che compensato l'aumento degli occupati (222mila, secondo la rilevazione presso le famiglie).