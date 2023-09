Bellini Nautica sigla accordo per fare entrare Rimini Service Yacht nel gruppo

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, hacon Blue Luxury Società Semplice, proprietaria al 100% di Rimini Service Yacht & Sail, con l'obiettivo di proseguire e finalizzare le trattative volte a realizzare la. L'obiettivo è arrivare a un accordo di investimento e connessi patti parasociali entro il 30 settembre 2023.Rimini Service Yacht è unacon sede a Rimini, mentre Lusso Nautica è controllata al 100% da Bellini Nautica e opera nel settore della nautica di lusso (specializzata nel trading di imbarcazioni, nel restauro e trading di Vintage Riva e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati).Gli accordi prevedono che ad esito della fusione per incorporazione, il capitale di Lusso Nautica sarà rappresentato; le parti hanno anche previsto che l'operazione prevedrà un conguaglio in denaro pari a 250 mila euro a favore di Blue Luxury."Siamo entusiasti dell'opportunità di una collaborazione strategica con Rimini Service Yacht & Sail - ha commentato l'- Questa fusione rappresenta un passo significativo che ci consentirà di avere unall'interno del settore. É la risultante naturale di una collaborazione già proficua che non potrà che creare valore per l'azienda e per gli azionisti. In questo modo amplieremo notevolmente il nostro portafoglio di servizi, offrendo un'esperienza utente distintiva e completa. La presenza più capillare derivante da questa unione ci permetterà di coprire efficacemente sia il bacino del Mar Ligure/Tirreno che quello dell'Adriatico".La linea di ricavi relativa alla compravendita di nuovo, usato e noleggio di Bellini Nautica, che al 31 dicembre 2022 ha rappresentatoperdi euro dei complessivi 12 milioni di euro, sarà veicolata interamente sulla società risultante dalla fusione. Rimini Service Yacht ha chiuso il 2022 con ricavi pari adi euro ed EBITDA pari a 145 mila euro.