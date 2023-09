BPER colloca bond da 500 milioni di euro, ordini per 1,3 miliardi

BPER Banca

BNP Paribas

Intesa SanPaolo

JPMorgan

Mediobanca

Deutsche Bank

UBS

(Teleborsa) -ha concluso con successo ildi euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali. L'emissione ha raccoltodi euro da parte di circa 130 investitori, si legge in una nota.Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente laè stata determinata pari al, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%.Lavede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l'8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).BPER Banca ha datoper gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners e ha dato mandato aper gestire il collocamento in qualità di Global Coordinator.L'emissione è a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di 6 miliardi di euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody's) / BB+ (Fitch) / BBB (low) (DBRS). L'obbligazione (ISIN IT0005561243) sarà