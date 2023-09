Eurizon e Fideuram ospitano la tappa italiana del roadshow IIGCC sul clima

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, 4 settembre 2023, laeuropeo disul tema "From climate ambition to action", presso la sede delin Piazza Belgioioso.L’evento ha l’obiettivo diattraverso la condivisione di punti di vista e conoscenze sul tema delPrimi firmatari in Italia della, Eurizon e Fideuram AM hanno portato la lorosulle attività svolte nell’identificare e declinare i propri obiettivi. La collaborazione con IIGCC nella realizzazione di questo evento evidenzia la volontà delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo di supportare lo sviluppo delle conoscenze dell’industria del risparmio gestito.