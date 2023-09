Forum Italo-Saudita: "Siglato accordo su promozione investimenti"

(Teleborsa) - Sostenere il dialogo tra le istituzioni e le imprese interessate alla promozione degli investimenti tra l'Italia e l'Arabia Saudita e incoraggiare la cooperazione negli investimenti diretti, sostenendo gli investitori in tutte le fasi dei progetti di importanza economica strategica per uno dei due Paesi. Con questo obiettivo è stato siglato oggi iltra ile il. Un atto che ha dato il via, a Milano, al primoevento dedicato alla celebrazione delle relazioni bilaterali italo-saudite o organizzato in occasione del centenario dei primi accordi tra Italia e Arabia Saudita. Realizzato in collaborazione con Confindustria, The Italian Trade Agency (ITA), Invest Saudi, Assolombarda e The European House – Ambrosetti, l'Italian Saudi Investment Forum ha permesso di creare una piattaforma di confronto tra importanti player del mondo business e stakeholder istituzionali con l’obiettivo di valorizzazione le sinergie esistenti e identificare le nuove possibilità di cooperazione nel campo degli investimenti diretti e internazionali.Dal Forum Italia-Arabia Saudita emerge un "dato significativo importante eclatante" con "1300 imprese che partecipano" e dà il segno dell'interesse delle imprese italiane e di quelle saudite, di cui 150 venute da Riad. "Ci sono già 20 accordi firmati, è una svolta storica" ha detto. "L'Arabia Saudita per lungo tempo partner commerciale e fornitore di energia a Italia ed Europa, oggi con questo forum che realizzeremo anche in A Saudita si passa da partnership commerciale a quella tecnologica e industriale, con l'ipotesi di importanti investimenti di imprese saudite nel nostro paese – sottolinea il ministro –. In questo modo faremo un salto significativo: noi per loro saremo nella piattaforma industriale e commerciale in Europa, cosi come loro diventeranno sempre più una piattaforma produttiva e commerciale per imprese italiane nel grande Medio Oriente. Arabia Saudita e Italia potranno con le loro imprese partecipare a stabilità e sviluppo della sponda sud del Mediterraneo, allo sviluppo dell'Africa a cominciare dal Corno d'Africa".Con il ministro saudita – ha fatto sapere Urso – si è parlato anche di"Abbiamo ragionato – afferma il ministro – di partnership tecnologiche e industriali in diversi settori non solo in quelli tradizionali, ma quelli centrali per la duplice sfida della transizione digitale ed ecologica su cui il nostro paese è impegnato. Noi vorremmo – ha proseguito – che il capitale saudita fosse più presente nel nostro paese così come vorremo che si sviluppasse con fusioni e partnership tra le nostre imprese. Crediamo che sempre di più bisogna puntare a realizzare dei campioni europei e internazionali per le nostre imprese che poi sono trainanti per tutte le filiere del made in Italy: siamo aperti e convinti che si possa operare più e meglio in questa direzione. L'Arabia Saudita è uno dei partner ideali in questo contesto. Ovviamente non il solo, ma uno dei tanti partner che possono collaborare in una logica occidentale".Da parte dell'Arabia Saudità "c'è una disponibilità ad un confronto già immediato per quanto riguarda la loro partecipazione, con il loro fondo sovrano Pif anche attraverso la partnership di investimenti con il fondo strategico per il Made in Italy che è in corso di istituzione perché dobbiamo aspettare il voto del Parlamento" ha ribadito il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine del primo forum italo-saudita. Urso spiega di aver "parlato nelle scorse settimane con altri paesi, tradizionalmente investitori attraverso fondi sovrani o altra tipologia di fondi, in Italia e in Europa e credo che ci sia molta attenzione alle possibilità che ci sono proprio sulle filiere strategiche del made in Italy". "Il nostro modello sociale e produttivo – ha aggiunto Urso – è quello ideale per l'Arabia Saudita e per qualunque altro paese che intenda finalmente dedicarsi anche allo sviluppo della propria economia produttiva". Quanto ai tempi delil ministro precisa che "ora il disegno di legge è in Parlamento per la conversione e per l'approvazione definitiva, che avverrà verosimilmente entro la prima metà di ottobre. Lo istituiamo appena il Parlamento approverà il provvedimento di legge e già fine anno penso di avere i primi risultati concreti".Nel corso dell'incontro bilaterale tra i due ministri, ilha invitato a Riad il ministro Urso per consolidare la cooperazione tra i due Paesi e favorire la collaborazione tra le imprese. Al forum partecipano anche il viceministro delle Imprese e del Made in Italy,, il sindaco di Milano,, l'Ambasciatore Saudita in Italia,, il responsabile rapporti con gli investitori del governo saudita,Alla giornata prendono parte circa 1200 imprese, di cui 500 in presenza e oltre 700 in remoto. Sono più di 150 le imprese saudite partecipanti. Tra le società italiane, partecipano al forum. Obiettivo del Forum è valorizzare le sinergie esistenti, identificando nuove possibilità di sviluppo e promuovendo la collaborazione e il dialogo tra business leaders, istituzioni e investitori dei due Paesi. Con oltre 1,100 partecipanti (di cui il 70% dall’Italia e 26% dall’Arabia Saudita) tra business leaders, funzionari governativi, policy makers e investitori, il Forum è stato riconosciuto come una piattaforma efficace per far comprendere le opportunità di collaborazione tra i due Paesi oggi, in funzione degli obiettivi di crescita per i settori dell’energia, sanità, real estate e automotive.Nell'ambito delle attività della giornata, che ha incluso tavole rotonde, interventi e workshop, è stato presentato lo. Uno studio dedicato alla rilevanza delle partnership internazionali per gli obiettivi di decarbonizzazione e, in particolare, delle relazioni con l'Arabia Saudita a vantaggio della produzione di energia pulita nel contesto dell’impegno dell'Europa per una leadership nella transizione ecologica.