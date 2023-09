Inps: "Accesso facile all'assegno unico"

(Teleborsa) - Dal mese di settembre 2023 i neogenitori riceveranno una comunicazione via email che li invita a presentare la domanda per richiedere l'o a integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico. L'iniziativa – fa sapere l'Inps in una nota –ha l'obiettivo di "facilitare l'accesso all'Assegno Unico Universale in occasione della nascita di un figlio e che sottolinea l'importanza per l'stituto di mettere al centro delle sue attività le esigenze del cittadino, ponendo l'accento sulla tempestività, l'efficienza e l'anticipazione delle necessità dell'utenza"."Questo servizio – evidenzia l'Inps – è reso possibile grazie alla nuova, finanziata dal PNRR, che, nel rispetto delle normative in vigore in materia di trattamento dei dati personali, guida i cittadini nell'accesso ai diritti e ai benefici disponibili e che identifica la nascita come un evento chiave per attivare il diritto all'Assegno Unico".Tutti i cittadini interessati possono facilmente aderire ai servizi proattivi accedendo all'area MyINPS sul sito istituzionale dell'INPS, dove troveranno tutte le informazioni necessarie per dare il proprio consenso e iniziare a beneficiare di questa nuova modalità di servizio.