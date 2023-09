Limonta: quotazione rimane obiettivo, ma non prima del 2025/26

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Larimane unper, gruppo industriale che opera nei settori della tessitura, della nobilitazione tessile, della spalmatura e della resinatura, ma "". Lo ha affermato l'amministratore delegato, Paolo Limonta, in una intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera.In merito al(TIP), gruppo industriale diversificato quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, ha affermato che la collaborazione sta funzionando, "non solo sul piano finanziario ma soprattutto nella".Tra gli altri spunti, Limonta ha detto che il gruppo stai, dopo aver acquisito la società coreana BATM, consolidando la propria presenza in Asia e arricchendo la proposta di tessuti innovativi per il mondo del lusso e della moda.Dopo un 2022 chiuso a 177 milioni di euro di, di cui 45% all'estero,grazie alla performance molto buona del primo semestre e nonostante il rallentamento in atto in USA e a un rimbalzo cinese meno vigoroso delle attese iniziali.