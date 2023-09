Fineco, Standard Ethics migliora outlook a Positivo

FinecoBank

(Teleborsa) -hadia "" da "Stabile". ll Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE+" è confermato. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la gestione e l'(Environmental, Social, Governance) appare ormai una caratteristica strutturale della banca, così come il modello di governance della sostenibilità adottato, il quale è in linea alle proposte volontarie dei maggiori organismi internazionali (ONU, UE, OCSE).Secondo Standard Ethics, il: dalla qualità dell'ambiente di lavoro e l'attenzione verso i propri stakeholder, alla gestione dei rischi ESG coerentemente al modello di business. La rendicontazione extra-finanziaria e la definizione degli obbiettivi di medio-lungo periodo appare adeguata alla tipologia di banca. Le innovazioni tecnologiche vengono introdotte e gestite anche in relazione ai temi di sostenibilità. La composizione quali-quantitativa degli organi apicali (in termini di indipendenza, diversità e parità di genere) rappresenta una ottima pratica di settore.La