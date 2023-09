Immsi ridefinisce governance. Semestrale in netta crescita

Immsi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, hadopo la scomparsa del presidente Roberto Colaninno. Il consigliere Matteo Colaninno è stato nominato presidente esecutivo. Il consigliere Michele Colaninno mantiene le cariche di amministratore delegato e direttore generale. Il consigliere Daniele Discepolo mantiene la carica di vice presidente.Il CdA ha proceduto anche aquale nuovo membro, mantenendo inalterato il numero dei consiglieri.Successivamente, il CdA ha esaminato e approvato la relazione finanziariaconsolidati ammontano a 1.187,4 milioni di euro, il risultato più alto di sempre, in crescita del 10,2% rispetto al primo semestre 2022. L'è pari a 183,4 milioni di euro, il valore più elevato mai registrato, in progresso del 22,8%. L'è pari al 15,4% (13,9% al 30 giugno 2022).Ilè positivo per 47,1 milioni di euro, in crescita del 36,9%, inclusivo della quota dei minorities pari a 27,5 milioni di euro (19,7 milioni di euro al 30.06.2022).L'i(PFN) al 30 giugno 2023 risulta pari a -767,2 milioni di euro (-758,3 milioni al 30 giugno 2022). Rispetto alla PFN al 31 dicembre 2022 (-731,7 milioni di euro) si registra un incremento riconducibile principalmente alla stagionalità del business del gruppo, specialmente nei mercati occidentali.