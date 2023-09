SIMEST (Gruppo CDP): investimento da 6 milioni di euro per crescita internazionale di SAPA

(Teleborsa) - Con un intervento complessivo di 6 milioni di euro,per l'internazionalizzazione delle imprese, ha fornito asocietà campana leader nei componenti plastici sostenibili per i veicoli di trasporto, le risorse necessarie per acquisire ilFondato nel 1984, il Gruppo è attivo nello stesso segmento in cui opera SAPA, lo stampaggio a iniezione di componenti plastiche per l'automotive. All'operazione ha contribuito anche il, strumento gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.SIMEST è diventata, quindi, azionista di minoranza di., supportando l'acquisizione del Gruppo Hispamoldes, avente stabilimenti di produzione in Spagna, oltre a un plant localizzato in Marocco, che permetterà alla Società campana di diversificare il portafoglio clienti e la distribuzione geografica delle proprie attività in un Paese come la Spagna, oggi il secondo polo di riferimento per la produzione europea di autoveicoli.In linea con gli obiettivi definiti nelin termini di impatto sul territorio e ESG, SIMEST ha condiviso con il Gruppo SAPA la valenza strategica dell'impegno verso un percorso orientato alla sostenibilità. Sono stati, quindi, definiti indicatori di performance ESG in termini di transizione energetica e di gender equality, al raggiungimento dei quali è previsto il riconoscimento di condizioni vantaggiose.L'investimento s'inserisce nel solco della: è del 2022, infatti, l'operazione che ha visto SIMEST partecipare con un investimento di 4 milioni di euro al potenziamento dello stabilimento di Sosnowiec in Polonia.