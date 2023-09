WIIT, contratto da 6 milioni di euro con PAM Panorama

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, hadella durata di sei anni, per un valore complessivo di, con, azienda Italiana del nord-est fra le principali del settore della grande distribuzione, specializzata nella vendita di beni di largo consumo.PAM ha scelto WIIT come partner cloud per i prossimi sei anni, affidando alla società lae confermando le capacità di WIIT nel supportare i clienti di settori eterogenei e complessi, offrendo loro sofisticate soluzioni di ultima generazione, funzionali alle esigenze di integrazione dei sistemi e delle piattaforme applicative, si legge in una nota."Questo nuovo accordo siglato con un importante operatore dell'area Nord Est del nostro paeseche ha una tradizione imprenditoriale di lungo corso e in un settore strategico come il mercato della grande distribuzione organizzata - ha commentato il- L'integrazione di differenti soluzioni digitali è alla base del modello di vendita di questo settore: affidandosi a partner come WIIT, le aziende del retail sono in grado di garantire resilienza e continuità di business".