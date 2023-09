Cellularline, risultati 1° semestre in crescita del 24,3%

Cellularline

(Teleborsa) -ha chiuso primo semestre con unper 1,1 milioni di euro, che si confronta con un risultato negativo per 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2022.Il Gruppo ha realizzatorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro 54,6 milioni). Ilrisulta essere pari a -2,7 milioni (-44,8 milioni al 30 giugno 2022, o -4,9 milioni al netto della svalutazione dell’avviamento).risulta pari a 4,6 milioni nel periodo in esame, in crescita di Euro 1,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.al 30 giugno 2023 risulta pari a Euro 48,6 milioni (Euro 40,4 milioni a fine 2022).