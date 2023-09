Debole il mercato americano con rialzo del greggio

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un calo dello 0,56%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.497 punti (-0,42%). Sui livelli della vigilia il(+0,11%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,12%).Parte delladurante la seduta, comunque priva di grandi spunti per l'assenza di dati macroeconomici significativi, è arrivata dai, che sono aumentati dopo che l'Arabia Saudita e la Russia hanno esteso i loro tagli volontari alle forniture di greggio.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,81%),(-1,69%) e(-1,54%).del Dow Jones,(+1,49%),(+1,31%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,99%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.(+7,17%),(+4,69%),(+2,75%) e(+2,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,16%.scende del 2,99%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -65,8 Mld $; preced. -65,5 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 50,4 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 52,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 228K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3,7%; preced. -1,2%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 3,3%).