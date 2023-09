Olidata corre in Borsa dopo commessa da Enel

Olidata

Enel

Olidata

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, dopo che ieri sera ha comunicato di essersi aggiudicata ungrazie alla sua controllata Sferanet.Allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 0,326 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,33 e successiva a 0,34. Supporto a 0,32.