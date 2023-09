UE migliora monitoraggio dell'esposizione a sistema bancario ombra

(Teleborsa) - Laha adottato oggi gliche gli enti creditizi dovranno utilizzare nel segnalare le proprie. Con sistema bancario ombra (in inglese shadow banking system) si intende ossia quel complesso di mercati, istituzioni e intermediari che erogano servizi bancari senza essere soggetti alla relativa regolamentazione in quanto posti al di fuori del perimetro di applicazione delle relative norme.Gli standard promosso dall'esecutivo UE stabiliscono idei soggetti del sistema bancario ombra, garantendo l'armonizzazione e la comparabilità delle esposizioni segnalate dagli enti creditizi. Gli standard forniranno inoltre alle autorità di vigilanza dati affidabili per valutare i rischi delle banche in relazione ai non-banking financial intermediaries.Ciò dovrebbe, consentendo una maggiore trasparenza dei collegamenti materiali tra il settore bancario tradizionale e il settore bancario ombra."Le istituzioni finanziarie non bancarie sono cresciute negli ultimi anni - ha commentato, Commissaria per i servizi finanziari - Alcuni hanno accumulato considerevoli disallineamenti di liquidità e di leva finanziaria e, come evidenziato dalle recenti perdite nel settore bancario che hanno coinvolto tali entità, la loro attività potrebbe rappresentare un rischio per il sistema finanziario. Le norme odiernesu quali entità rientrano nel sistema bancario ombra, garantendo coerenza di reporting tra le banche e migliorando la capacità delle autorità di vigilanza di individuare l'accumulo di grandi esposizioni verso istituzioni finanziarie non bancarie e gestire i rischi in modo efficace".