Aurilia (J.P. Morgan AM): gestori si adattano a ritorno alla vecchia normalità

(Teleborsa) - ", perché è. Venivamo da 10 anni di tassi bassi che avevano favorito il risparmio gestito in generale e le asset class più rischiose in particolare. Ora, con i tassi in salita, ci sono diverse alternative ai fondi comuni la cui attrattività passa anche per dinamiche culturali e politiche". Lo ha affermato, in occasione della pubblicazione dei dati definitivi della Mappa Trimestrale Assogestioni riferita al secondo trimestre 2023."Negli, ad esempio, gli investitori sono rimasti nel gestito tramite i, nonostante le fuoriuscite dall'azionario - ha spiegato -la tendenza è un po' diversa e favorisce i flussi verso i, supportati sia dal fenomeno home bias, che porta i risparmiatori a rifugiarsi in casa, sia dall'azione governativa volta concentrare il nostro debito nelle mani degli investitori italiani.Secondo Aurilia, intervenuto a una tavola rotonda curata da FocusRisparmio, "a fronte di un ritorno alla vecchia normalità i gestori si stanno adattando, ad esempio con. Vediamo molto interesse anche per le soluzioni sull'azionario globale, che annullano l'esigenza della rotazione geografica".