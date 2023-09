Banca MPS: 60 milioni di euro al Gruppo Carraro con garanzia Supportitalia di Sace

(Teleborsa) -supportano il, leader a livello internazionale nella produzione di ingranaggi, sistemi di trasmissione e trattori specializzati per i principali costruttori mondiali di macchine agricole, con undestinato a sostenere il fabbisogno finanziario di capitale circolante, gli investimenti, i pagamenti dei fornitori e dei dipendenti per gli stabilimenti produttivi e le attività imprenditoriali localizzate in Italia.Il prestito ha una durata di 6 anni ed è assistito al 90% dallalo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dalLa linea di credito contribuirà alla realizzazione del piano di sviluppo delche mira alla riduzione delle emissioni e alla massima efficienza delle macchine, sia per quanto riguarda i veicoli da cantiere che i trattori per la coltivazione da frutteto e vigneto. Un piano che punta su tecnologia, innovazione e attenzione alle persone per migliorare il lavoro di chi quotidianamente utilizza macchine operatrici, agricole e movimento terra."Siamo molto soddisfatti del risultato di quest'operazione che vede Mps al fianco di un’azienda di eccellenza come Carraro, che dal Veneto ha esportato la sua esperienza nel mondo, diventando un punto di riferimento per i principali costruttori di macchine agricole e movimento terra – ha dichiarato–. Un impegno che conferma l’attenzione costante della Banca a favore delle aziende e del territorio, in un’ottica di sviluppo volto a migliorare la sostenibilità del loro business, sia in termini di innovazione che di riduzione dell’impatto ambientale, offrendo nuove leve per cogliere le opportunità di crescita"."È questa l'ennesima conferma di quanto sia importante per il nostro Gruppo la vicinanza con il sistema bancario italiano, ed in particolare con Banca Monte dei Paschi di Siena e SACE – ha commentato–. Questo nuovo finanziamento supporterà ulteriormente i nostri piani di sviluppo e ci consentirà di accelerare lungo la strada della crescita".