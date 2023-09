Vendita al dettaglio, carovita continua ad assottigliare i consumi e preoccupa consumatori e imprese

(Teleborsa) - Secondo i dati Istat resi noti oggi, a luglio lesalgono dello 0,4% rispetto ae del 2,7% su base annua."Il rialzo è solo un miraggio dovuto all'inflazione", ha affermato, presidente dell'. "Gli italiani continuano a spendere di più per avere di meno. Se, infatti, si scorpora l'inflazione, le vendite in volume scendono sia su giugno 2023, -0,2%, che su luglio 2022, -4,5%. Per quanto riguarda quelle, il divario su base annua tra vendite in valore (+5,6%) e in volume (-4,7%), pari a 10,3 punti percentuali, è un precipizio. Una cura dimagrante forzata, con le famiglie costrette, per poter arrivare alla fine del mese, a tirare la cinghia e a mangiare di meno rispetto allo scorso anno", ha aggiunto Dona.Per il Codacons i dati dimostrano ancora una volta l’impatto devastante die inflazione sulla spesa degli italiani, con le famiglie che cambiano fortemente le proprie, acquistando sempre meno ma spendendo sempre di più."Su commercio e consumi pesa il caro-prezzi e l’inflazione altissima sui beni primari che raggiunge il 10,1% sugli alimentari – afferma il presidente di Assoutenti,– Il peggio però deve ancora venire: i forti aumenti deialla pompa rischiano di determinare una nuova fiammata dei listini al dettaglio nelle prossime settimane, con ripercussioni dirette sui consumi degli italiani. Per questo speriamo che il paniere anti-inflazione voluto dal Governo e che partirà ad ottobre possa determinare benefici sul fronte dei prezzi e aiutare le famiglie in difficoltà a mettere il cibo in tavola, e in tal senso ci attiveremo per verificare che il provvedimento sia realmente efficace e che le promesse di contenimento dei listini siano rispettate”.Anche secondo"l’inflazione assottiglia i, e ilcontinua ad incidere sulle imprese del commercio e sulla spesa delle famiglie. Che, come conferma l’Istat, continuano a spendere di più per acquistare di meno: a luglio le vendite al dettaglio aumentano del 2,7% in valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a fronte di un vero e proprio crollo (-4,5%) in volume. Una tendenza che neanche i saldi estivi riescono ad invertire, e che è particolarmente grave per le piccole imprese che, rispetto al luglio 2022, registrano un calo delle vendite anche in valore".ha fatto notare invece che la stima delle vendite al dettaglio di luglio è coerente con la fase di, fenomeno generalizzato in Europa. "La riduzione non è di intensità particolarmente rilevante e viene registrata dopo la revisione al rialzo del mese precedente, operazione, anche in questo caso, condivisa da tanti altri paesi europei. In Italia, il ridimensionamento dellaè diffuso tra i prodotti, mentre, per quanto riguarda i canali, colpisce in misura più significativa le imprese di minori dimensioni"."Se il dato puntuale non è allarmante, è, invece preoccupante il quadro che si sta delineando mettendo a sistema glirelativi a terzo trimestre. Sono declinati l’occupazione, la fiducia di famiglie e imprese e le vendite al dettaglio, dentro un quadro internazionale fattosi più cupo a causa di sporadici ma significativi segnali di rialzo dei corsi delle materie prime energetiche. Rispetto alle attese, potrebbe essere meno brillante lo stesso contributo del. Sembra finita lae il rischio di tornare a tassi di crescita dello “zero virgola” comincia a farsi molto concreto. Per l’anno in corso, lo stesso traguardo di una variazione del PIL all’1% è adesso in discussione", ha concluso Confcommercio.