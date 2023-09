Accordo sul "carrello" anti inflazione. Urso: "Darà un colpo definitivo all'inflazione".

(Teleborsa) -. Sono tre lper alleviare il peso dell'inflazione sulle famiglie e risollevare il potere d'acquisto, proteggendo soprattutto i meno abbienti. Questa mattina si è tenutoper definire il cosiddettoo "carrello anti inflazione". L'iniziativa, cui le varie associazioni del commercio e dell'industria aderiscono su, prenderà il via ile consiste in un sistema di(ottobre-dicembre)."Sono molto soddisfatto. Il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre anti inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo, non soltanto alimentari, dal primo d'ottobre al 31 dicembre e credo che questo sia un successo del sistema Italia", commenta il, spiegando checon gli attori della filiera produttiva e commerciale, con l'obiettivo di ", continuativa e strutturale, per contenere i prezzi alla produzione e quindi i prezzi al consumo". Il confronto - ha proseguito - riguarderà un, per i quali tutti si sono impegnati a contenere i prezzi. Ciò - afferma Urso -Non solo i, ma anche isarannoper evitare aumenti incontrollati dei prezzi, in aggiunta ad altre misure che il governo sta valutando. Il Ministro Urso ha confermato infatti che anchecosì come. "Su questo col ministro Giorgetti e con gli altri ministri competenti avremo un confronto - ha assicurato il Ministro - per capire e scegliere come intervenire in modo tale che, soprattutto i ceti meno abbienti, ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del governo".All'incontro di questa mattina al Mimit ed al Patto anti inflazione aderiscono, che hanno presentato, in cui prendono una serie di impegni per combattere l'inflazione (dall'informativa presso tutte le associate alla necessità di applicare le singole iniziative in via generale, lasciando prò alle singole associate la libertà di scelta dal punto di vista dell'equilibrio economico-finanziario). Contestualmente, le associazioni firmatarie hanno chiesto al Ministro di farsi promotore di unoal quale dovrebbero essere rappresentate, oltre all’industria di trasformazione, tutte le componenti della filiera, a partire dai fornitori di materie prime e dei servizi energetici, i rappresentanti della logistica, degli imballaggi e la distribuzione. Tale strumento dovrebbe consentire di"La lotta all’inflazione e la tutela del potere d’acquisito delle famiglie, in una fase particolarmente delicata della congiuntura, è una priorità per il tessuto industriale del Paese", hanno sottolineato, presidente di Centromarca e, presidente di Ibc, aggiungendo "auspichiamo che il Mimit convochi al più presto il tavolo di lavoro, così da poter mettere a fuoco e affrontare le innumerevoli criticità che generano inefficienze e quindi costi all’interno della filiera dei beni di consumo"."Abbiamo auspicato sin da subito la partecipazione del mondo della produzione industriale al progetto di contrasto all’inflazione e vediamo quindi con favore il cambio di rotta, seppur tardivo, rispetto alla posizione iniziale di chiusura", ha affermato, Presidente di Federdistribuzione, ribadendo "già da diciotto mesi le aziende distributive si stanno dedicando incessantemente a tutelare il potere di acquisto degli italiani, anche attraverso uno sforzo economico che ha messo sotto forte pressione la loro stessa redditività. Come settore, daremo continuità a questo impegno nell’offrire opportunità di convenienza e risparmio alle famiglie, attraverso le varie attività che saranno individuate da ciascuna impresa"."In assenza di controlli, il paniere anti-inflazione voluto dal Governo rischia di rimanere una arma spuntata e di non incidere sulla vita concreta degli italiani, alleggerendone la spesa quotidiana", ha affermato, aggiungendo "in attesa di conoscere i dettagli sull’accordo, ossia quali prodotti saranno inseriti nel paniere, con quali sconti e l’elenco degli esercizi aderenti, i, e il ministro Urso deve impegnarsi attivamente per"."Le proposte messe in campo dal Governo per far fronte alle cause reali del rialzo dei prezzi, per quanto meritorie, potrebbero non essere sufficienti ad arginare l'attuale spirale inflattiva e scongiurare il peggio", afferma, che chiede anchein grado di rilevare rapidamente la dinamica dei prezzi al consumo su un paniere definito di beni e servizi, monitorando anche l'andamento dell'accordo antinflazione nel bacino di riferimento".