Asbury Automotive acquista Jim Koons per 1,2 miliardi di dollari

Asbury Automotive Group

(Teleborsa) -, uno dei maggiori rivenditori automobilistici negli Stati Uniti, ha firmato un, il nono gruppo di concessionari privati più grande negli Stati Uniti.Si tratta di una delle più grandi operazioni nella storia della vendita al dettaglio di automobili, in quanto la società acquisita ha registrato unnel 2022 e comprende 20 concessionarie e 29 franchising. Asbury attualmente gestisce 138 concessionarie, che rappresentano 31 marchi nazionali ed esteri.Ilcomplessivo è di, e include 740 milioni di dollari per l'avviamento e circa 417 milioni di dollari per il real estate. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023 o all'inizio del primo trimestre del 2024.Fondato nel 1973, Jim Koons è il rivenditore, il quarto più grande degli Stati Uniti. "Questa acquisizione è trasformativa per la nostra azienda, consentendo ad Asbury di espandersi ulteriormente in una delle principali economie del paese e in una delle regioni in più rapida crescita, con alcuni dei concessionari più performanti degli Stati Uniti", ha affermato David Hult, CEO di Asbury.