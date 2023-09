Covid, in aumento i nuovi casi: 21.309 nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi dinell'ultima settimana in Italia, in aumento rispetto agli 14.866 della scorsa settimana (+44%). È quanto emerge daldel Ministero della Salute e dell'ISS dove si legge che "l'infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane". Sale anche l'a 31 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 24 della scorsa settimana. In lieve crescita i ricoveri in Area medica al 3% rispetto al 2,7% della scorsa settimana con un totale di 1.872 posti letto occupati. Cresce lievemente anche l'delle(0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione) dove sono ricoverate 49 persone.Lache registra il più alto tasso diper 100.000 abitanti è la quella degli anziani con più di 90 anni (69 casi per 100.000 abitanti), "in aumento rispetto alla settimana precedente" e "l’incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti".La percentuale diè in aumento e intorno al 39%.