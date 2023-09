DocuSign migliora guidance dopo trimestrale oltre le attese

DocuSign

(Teleborsa) -, società statunitense leader nel campo della firma elettronica, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 luglio 2023) condi 687,7 milioni di dollari, in aumento dell'11% su base annua. I ricavi degli abbonamenti sono stati di 669,4 milioni di dollari, con un aumento dell'11% su base annua, mentre i servizi professionali e altri ricavi sono stati pari a 18,3 milioni di dollari, con un aumento dell'8% su base annua. L'è stato di 0,72 dollari, rispetto a 0,44 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile netto per azione rettificato di 0,66 dollari su ricavi per 677,6 milioni di dollari."I nostri risultati per il primo semestre sono stati solidi e riflettono- ha affermatodi DocuSign - Abbiamo aumentato il nostro ritmo di innovazione fornendo nuove funzionalità chiave, rafforzando al tempo stesso i nostri canali di distribuzione self-service e dei partner, e abbiamo ricevuto un enorme entusiasmo sulla roadmap dei nostri prodotti, in particolare da parte dei nostri clienti aziendali".DocuSign hasui ricavi per l'intero anno fiscale a 2,73-2,74 miliardi di dollari, rispetto al range precedente di 2,71-2,73 miliardi di dollari.