FEI e Arbevel firmano accordo da 72 milioni di euro per stimolare crescita PMI

(Teleborsa) - Il(FEI), sostenuto dal programma InvestEU, ha firmato una garanzia di portafoglio con, asset management indipendente francese, perper le PMI e le società mid-cap.Con il sostegno della garanzia FEI, Arbevel prevede di sostenere ie altri settori. L'asset management intende concentrarsi su progetti come la tecnologia verde e la mobilità elettrica (ovvero soluzioni che consentono il monitoraggio e/o la riduzione del consumo energetico e contribuiscono agli obiettivi di mitigazione del clima)."InvestEU continua a svolgere un ruolo cruciale nel sostenere le piccole e medie imprese in tutta Europa - ha commentato il Commissario europeo per l'Economia,- Accolgo con favore queste garanzie del FEI sostenute dal programma InvestEU, progettate per incoraggiare gli investimenti delle PMI e delle imprese mid-cap nei settori chiave dell'innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità e della competitività".