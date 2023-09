G20, Yellen spinge per aumento quote FMI per rafforzare risorse prestiti

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro USA,, lavorerà per convincere i leader globali ad- con l'obiettivo di aiutare i paesi membri ad affrontare molteplici sfide globali - comprese le nuove risorse relative alle quote del FMI. Lo ha detto in una conferenza stampa al suo arrivo al G20 in India."Ci impegniamo a sostenere i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo e ad affrontare le sfide globali - ha detto - Ciò include il nostro lavoro in corso sull'evoluzione delle(multilateral development banks, MDB)".Secondo Yellen, sono già compiuto progressi significativi nell'espansione della capacità finanziaria delle MDB. "Le raccomandazioni attualmente in fase di implementazione o allo studio in tutti gli MDB potrebbero sbloccare ulteriori 200 miliardi di dollari nel prossimo decennio"."Chiediamo inoltre al2,25 miliardi di dollari per incrementare i finanziamenti agevolati della Banca mondiale per le sfide globali e per la risposta alle crisi - ha detto - E abbiamo richiesto l'autorizzazione per un prestito fino a 21 miliardi di dollari per il FMI, compreso il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), che ha un disperato bisogno di più risorse"."Speriamo anche di creare sostegno per undurante le riunioni di questa settimana", ha sottolineato.Secondo la funzionaria statunitense, questa settimana di G20 offre anche l'opportunità di discutere della riduzione del debito: "Continuiamo a sostenere gli sforzi volti a fornire una, ordinata e tempestiva ai paesi, anche nell'ambito del Quadro comune per il trattamento del debito, dove i progressi sono stati troppo lenti".