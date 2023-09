Antares Vision, primo semestre in crescita. Nuova guidance anno

Antares Vision

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2023, il Gruppoha registrato un incremento degli ordini del 22.5%. In particolare, il settore Life Science registra un incremento del 30%, mentre il settore dei Fast-Moving Consumer Goods (“FMCG”) evidenzia una crescita degli ordini del 6%.Il Gruppo ha realizzatoNetti Consolidati pari a 102,8 milioni, in aumento del 20,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.Il Adjusted EBITDA ) si attesta a 4,7 milioni di euro rispetto a 3,6 milioni di euro registrati nel periodo di raffronto (+29,4%), con un’incidenza sul fatturato pari a 4,6% (4,2% al 30 giugno 2022).Il(Adjusted EBIT) è negativo per 1,9 milioni di euro rispetto al valore negativo di 1,3 milioni di euro del periodo di raffronto.Il(Risultato netto ADJ) è negativo per 7.3 milioni di euro, contro il valore negativo per 1,8 milioni di euro del primo semestre 2022.La(esclusi gli effetti derivanti dalla contabilizzazione a valori di mercato dei warrant, a cui non corrisponderà mai un’effettiva uscita di cassa) è negativa per 96.868 euro migliaia (negativa per 65.409 euro migliaia al 31 dicembre 2022).Alla luce dei risultati del 1H 2023, Il management team "ha rivisto le proprie attese per il FY 2023 prevedendo ricavi per €245-250 milioni. La crescita dei ricavi nel 2023, rispetto al FY 2022 a parità di perimetro è pari a +10% e a +12%". Per quanto riguarda la marginalità di Gruppo, "il management si attende un Adjusted EBITDA dell'anno in valore assoluto pari a Euro 37 - 40 milioni, -9% e -2% rispetto a quanto realizzato nel FY 2022".