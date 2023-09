Banca d'Italia: a luglio in ferma la crescita dei tassi sui nuovi mutui

(Teleborsa) - Dopo molti mesi di aumenti si arresta a luglio in Italia l'aumento dei tassi di interesse sui nuovi, che sono saliti a massimi pluriennali sulla scia degli aumenti operati dalla. Invece isulcontinuano a salire e sfondano la soglia del 10 per cento, mentre parallelamente la dinamica del credito erogato all'economia reale da parte delle banche continua ad indebolirsi. A luglio, secondo gli ultimi dati diffusi dalla, i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, o) si sono attenuati al 4,58 per cento, dal 4,65 per cento di giugno.Il tasso analogo (Taeg) sulle nuove erogazioni di credito al consumo è balzato al 10,48 per cento, dal 9,03 nel mese precedente. Secondo l'ultima statistica "", dell'istituzione di Via nazionale, i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 5,09 per cento, quasi analoghi al 5,04 nel mese precedente, quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 5,50 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 4,85 per cento.sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,76 per cento (0,72 nel mese precedente). A luglio intanto, riporta ancora la Banca d'Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito delsono diminuiti del 2,3 per cento sui dodici mesi, accentuando la dinamica di riduzione rispetto al meno 1,7 per cento del mese precedente).sono diminuiti dello 0,3 per cento sui dodici mesi (erano cresciuti dello 0,2 nel mese precedente) mentre quelli allesono diminuiti del 4 per cento (-3,2 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono diminuiti del 6,5 per cento sui dodici mesi (-4,3% in giugno); laè aumentata del 17,5 per cento (16,1 in giugno)."Bene. Si interrompe, almeno per ora, la corsa al rialzo dei tassi si interesse, destinata però a riprendere se la BCE deciderà nuovi aumenti dei tassi di riferimento", ha commentato in una nota, presidente dell'. "Gli effetti delladella BCE, comunque, sono oramai dispiegati, come dimostra la caduta dei prestiti al settore privato, -2,3% nei dodici mesi. Scendono sia i prestiti alle famiglie, -0,3%, sia quelli alle società non finanziarie, -4%". "Un effetto negativo sulla crescita – ha aggiunto Dona – come dimostra l'ultimo dato Istat sul. Se la spesa per abitazioni non fosse scesa nel secondo trimestre del 3,4% sul trimestre precedente ma fosse rimasta allo stesso livello, il PIL sarebbe sceso su base congiunturale solo dello 0,2% e non dello 0,4% come invece si è verificato".