Credem Euromobiliare private banking chiude un buon semestre

(Teleborsa) -, istituto di private banking del Gruppo Credem, presieduto dae guidato dal Direttore Generale, ha annunciato solidi risultati per il primo semestre 2023, che chiude con unA fine giugno 2023, igestiti dalla società ammontavano a, dato non comparabile con quello dello stesso periodo dell’anno precedente, pari a 13.377 milioni, che era riferito alla sola Banca Euromobiliare e non comprendeva l'allargamento di perimetro realizzato con il conferimento del ramo d’azienda del private banking di Credem che ha portato alla creazione di Credem Euromobiliare Private Banking.Nei primi sei mesi dell’anno è risultato particolarmente positivo l’andamento della, pari aal netto del positivo effetto mercato. Gli(diretti e intermediati) raggiungono quotasoprattutto grazie all’andamento degli impieghi diretti, che giungono a 782 milioni a fine giugno 2023.Nel corso dei primi sei mesi del 2023 è proseguita inoltre l’attività dirofessionale e portafoglio pro-capite, coerentemente con le linee guida della Banca. In particolare sono entrati in struttura 10 nuovi banker che portano addella banca.“Abbiamo chiuso un semestre decisamente impegnativo ma ricchissimo di soddisfazioni. La nostra crescita in questi primi sei mesi è stata straordinaria e ci riempie di orgoglio", ha affermato il direttore generale, aggiungendo "l’avvio di Credem Euromobiliare Private Banking è stato solo l’inizio di un percorso ambizioso e il successo ottenuto fino ad oggi conferma che siamo sulla giusta strada. In questi mesi abbiamo investito tanto nelle attività di comunicazione per portare l’immagine del brand a nuovi livelli. In breve possiamo dire che il primo semestre dell’anno è stato un periodo di conquiste e soddisfazioni per tutti. Attraverso una strategia ben pianificata e una visione ambiziosa, abbiamo rafforzato la nostra posizione nel settore del private banking, offrendo un’esperienza unica e di lusso ai nostri clienti".